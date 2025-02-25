388 ألف زائر لـ«أيام الشارقة التراثية»

اختتمت الدورة 22 من أيام الشارقة التراثية والتي أقيمت تحت شعار «جذور» بعد 11 يوماً متواصلاً من الفعاليات الفنية والثقافية والتراثية المنوعة والتي زارها 388 ألفاً و851 زائراً، شاهدوا فيها أكثر من 12 ألف فعالية أقيمت في 7 مدن في الإمارة وهي: الشارقة، وخورفكان، ومليحة، والذيد، وكلباء، والحمرية، ودبا الحصن.

وتم خلال الحفل الختامي الذي أقيم في مسرح ساحة القصبة بمنطقة قلب الشارقة عرض فيلم تعريفي توثيقي بالجهود المبذولة لإقامة ونجاح المهرجان، إضافة لعرض أوبريت سمفونية (النخلة)، ومجموعة منوعة من الفقرات الفنية التراثية، كما تم تكريم أكثر من 46 جهة داعمة من الرعاة والجهات الحكومية والخاصة، وأكثر من 27 لجنة عاملة في الفعاليات، وأكثر من 100 موظف من موظفي معهد الشارقة للتراث لدورهم اللافت والمتميز في نجاح الدورة الحالية.

وتجاوز عدد ضيوف أيام الشارقة التراثية أكثر من 100 ضيف قدموا من 25 دولة عربية وعالمية إضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم رئيس معهد الشارقة للتراث: «كانت دورة هذا العام استثنائية بكل المقاييس، فهناك توسع وإضافة مساحات جديدة لمنطقة الفعاليات، وفقرات كبيرة ورائعة، وإصدارات ثقافية متميزة، وما كان هذا النجاح الباهر ليتم لولا دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتوجيهاته بأهمية إثراء المشهد التراثي للإمارة، وتذليل كل العقبات التي تحول من دون ذلك».