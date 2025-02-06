«المطر في الموروث الشعبي الإماراتي».. مكانة وأمثال وأشعار

يسلط كتاب «المطر في الموروث الشعبي الإماراتي» لمؤلفه جميع سالم الظنحاني، والصادر عن منشورات «نبطي للنشر» عام 2020، الضوء على تأثير المطر ورمزيته في حياة الإماراتيين.

ويعد الكتاب من الدراسات القيمة لتراث الإمارات الذي يتطلب جهوداً كبيرة في إبرازه وتقديمه للقراء بما فيه من تنوع وتعدد بميادينه المختلفة، ومجالاته الفسيحة التي يسعى الحديث عنها الباحثون والمختصون من المواطنين الذين يفهمون مرامي تراث الإمارات ويدركون إيماءاته.

والكتاب دراسة ثقافية تهدف إلى الإضاءة على مكانة المطر في التراث الشعبي الإماراتي، ويستعرض الكتاب تأثير المطر على حياة المجتمع الإماراتي في الماضي، وكيف انعكس ذلك على الثقافة والممارسات اليومية، إضافة إلى الأدب الشعبي.

فصول الكتاب

ويضم الكتاب عدة فصول، ويتناول الأول «المطر كمصدر حياة» أهمية المطر في البيئة الإماراتية، حيث كان يعتبر رمزاً للخير والنماء ومصدراً رئيسياً للماء، الذي يُعد أساس الحياة في مجتمع يعتمد على الزراعة والرعي.

ويتطرق الفصل الثاني «مسميات المطر الدارجة في لهجة الإمارات» إلى بعض مفردات المطر في الشعر الشعبي وفي اللهجات المحلية الدارجة في مجتمعنا مع اختلاف بيئات دولة الإمارات، فللمطر أسماء ومصطلحات كثيرة عند العرب وربما تختلف هذه الأسماء والمصطلحات بين منطقة وأخرى، غير أنها وبشكل عام تشترك في بعض المفردات والألفاظ وكذلك تسميات الأمطار حسب مواسمها طول السنة. ويعرض لنا الكاتب في الفصل الثاني من الكتاب بعض مسميات المطر الدارجة في الشعر الشعبي، إضافة إلى مسميات المطر حسب مواسمه في الغالب وفق ما أجراه من مقابلات مع الرواة.

ويعرض الكاتب في الفصل الثالث «المطر في المعتقدات الشعبية» المعتقدات المرتبطة بالمطر، مثل الدعاء أثناء نزوله، والاحتفال بقدومه باعتباره رحمة من الله. كما يتطرق إلى الطقوس التقليدية التي كانت تُمارس لاستجلاب المطر، مثل صلاة الاستسقاء.

ويبرز الفصل الرابع، «المطر في الأمثال والأشعار والظواهر الجوية» كيف تغنى الشعراء الشعبيون بالمطر في قصائدهم، وكيف أصبح المطر رمزاً للأمل والحب في الأمثال الشعبية. كما يظهر أثره في التعبيرات اللغوية التي تدل على الفرح والخصوبة، كما أن للأمثال المتعلقة بالطقس والظواهر الجوية مكانتها وانتشارها وهي عديدة ومتنوعة، وقد ذكر الكاتب بعضاً منها في الروايات المعروفة والدارجة في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وكما أنه أيضاً ركز على بعض الأمثال التي لم يتم تدوينها سابقاً وأخذها من أفواه الرواة.

ويتناول الفصل الخامس «المطر والحياة الاجتماعية» دور المطر في تعزيز الروابط الاجتماعية من خلال التجمعات التي كانت تقام للاحتفال به، وكيف كان له تأثير إيجابي على العلاقات بين الأفراد في المجتمع.

ويعرض الفصل السادس «الأدوات والمفردات المرتبطة بالمطر» مجموعة من المفردات والأدوات التراثية المرتبطة بالمطر، مثل القرب لجمع الماء، وطرق تخزينه للاستفادة منه في أوقات الجفاف.

ويُعد كتاب «المطر في الموروث الشعبي الإماراتي» مرجعاً هاماً لفهم العلاقة الوثيقة بين الإنسان والبيئة في الثقافة الإماراتية، وكيف شكّل المطر جزءاً جوهرياً من التراث الذي يعكس قيم المجتمع وأسلوب حياته في مواجهة التحديات البيئية.