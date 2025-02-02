كولاجين عمره ملايين السنين

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة ليفربول، عن أدلة قوية على أن بعض حفريات الديناصورات لا تزال تحافظ على مواد الكولاجين القديمة، بعدما اعتقد العلماء لفترة طويلة أن الحفريات لم تعد تحتوي على جزيئاتها العضوية الأصلية لأن عملية التحجر دمرتها.

واكتشف باحثون بقايا الكولاجين في عظم الورك لإدمونتوسوروس، وهو الديناصور ذو منقار البط، حيث حللت الدراسة المنشورة في Analytical Chemistry، أحفورة تزن 22 كيلوغراماً من تكوين هيل كريك في داكوتا الجنوبية. وتثبت الدراسة أن الجزيئات العضوية، مثل الكولاجين، يمكن أن تبقى على قيد الحياة في الحفريات، كما يشير الاكتشاف إلى أنه يجب إعادة فحص صور المجهر القديمة للعظام الأحفورية، التي تم جمعها على مدار القرن الماضي.