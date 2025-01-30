مليون دولار لمن يفك شفرة كتابة من 5 آلاف عام

أعلنت الحكومة الهندية عن جائزة مالية ضخمة تبلغ مليون دولار لأي شخص أو منظمة تستطيع فك شفرة كتابة تعود إلى حضارة وادي السند، التي امتدت عبر المناطق الشمالية الغربية من جنوب آسيا، وهي واحدة من أكثر المجتمعات تقدماً خلال العصر البرونزي قبل أكثر من 5 آلاف عام.

وقد عثر على نحو 4 آلاف لوح قديم مصنوعة من مواد مثل الحجر والنحاس، تعود إلى حضارة وادي السند، وتحمل نصوصاً ونقوشاً غامضة. وبحسب علماء الآثار والخبراء، فإن متوسط طول النقوش التي عثر عليها في الألواح الأثرية لا يتجاوز 5 رموز، بينما أطول نص مكتوب على النحاس يحتوي على 34 رمزاً فقط، ما يجعل فك شفرتها تحدياً كبيراً، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية. ومع الإعلان عن الجائزة المالية الكبيرة، يتساءل الكثيرون عما إذا كان سيتمكن أحد من فك شفرة هذه الكتابة الغامضة.