اكتشاف «الأزرق المصري» النادر في روما

اكتشف علماء الآثار في روما، أصباغاً قديمة نادرة، من بينها «الأزرق المصري» أحد أقدم الأصباغ الاصطناعية في العالم. وعثر على هذه الأصباغ في موقع «دوموس أورا»، وتعني «القصر الذهبي»، وهي فيلا ذات مناظر طبيعية بناها الإمبراطور الروماني نيرون في قلب روما القديمة بين عامي 64-68 ميلادي. وعثر العلماء في هذا الموقع على الأصباغ الرائعة التي استخدمها الحرفيون لتزيين القصر قبل نحو 2000 عام.

وحسب «روسيا اليوم»، أعلن «متنزه الكولوسيوم الأثري» عن هذا الاكتشاف في منشور على «فيسبوك» أخيراً، حيث تم العثور على أوعية تحتوي على أصباغ متنوعة، بما في ذلك كتلة نادرة من صباغ «الأزرق المصري» تزن أكثر من 2.4 كغ. بالإضافة إلى ذلك، عُثر على جرة تحتوي على أصباغ صفراء من الأوكر، وعبوات صغيرة تحمل أصباغاً حمراء مثل «الريالغار» والأوكر الأحمر.