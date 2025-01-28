خاتم آخر إمبراطور بيزنطي كان مدفوناً في بلغاريا

اكتشف علماء الآثار البلغار، خلال عمليات الحفر والتنقيب، أكثر من 1400 قطعة أثرية قديمة، من بينها خاتم فضي مطعم بالذهب، عثروا عليه في قلعة أورفيتش الواقعة في ضواحي صوفيا.

وحسبما نقلت وكالة «تاس» عن مؤرخي الآثار فإن هذا الخاتم كان ملكاً للحاكم «قسطنطين»، الذي يطلق عليه لقب الإمبراطور البيزنطي الأخير.

وقال عالم الآثار فيليب بيترونوف: «رسم على الخاتم نسر برأسين، وهو رمز للقوة، التي تلقاها قياصرة بلغاريا بعد إيفان أسين الثاني من بيزنطة».

كما اكتشف العلماء الميناء القديم الذي يقع في محيط مدينة سوزوبول منذ العصور القديمة، ولكنه الآن تحت الماء، والعديد من المواد الأثرية النادرة، بما فيها الجرار القديمة، وهياكل خشبية، ومعدات تضررت بسبب النشاط البشري.

والاكتشاف الآخر، الذي حققه علماء الآثار كان في خليج تشينغين سكيلي بالقرب من مدينة بورغاس، حيث تمكنوا من إخراج قطع زجاجية مذهلة من قاع البحر. ووفقاً للعلماء تسمح القطع الأثرية المكتشفة بالتعرف على الأحداث التي وقعت على أراضي بلغاريا منذ القدم، وحتى القرن السابع عشر.