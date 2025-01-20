«الكبش المستلقي» يعود إلى العراق

أعلنت السفارة العراقية في واشنطن استعادة تمثال «الكبش المستلقي» إلى العراق.

وقالت السفارة في تدوينة لها على منصة (إكس): إنه «ضمن جهود الحفاظ على الإرث الحضاري للعراق نجحت السفارة في استعادة تمثال الكبش المستلقي العائد إلى فترة جمدة نصر (3100 ـ 2900 ق.م)، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن».

وأكدت السفارة أن «هذه الخطوة تبرز التزام العراق بدبلوماسية الاسترداد لحماية تراثه الثقافي وإعادته إلى موطنه الأصلي». واستعاد العراق مئات القطع الأثرية التي سرقت بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. ونجح العراق أخيراً في استرداد لوح أثري آشوري نادر من بريطانيا. وتسلمت سفارة العراق في لندن اللوح بالتزامن مع افتتاح المركز الثقافي العراقي في العاصمة البريطانية بحضور شخصيات بارزة.