إصدارات سلطان القاسمي تثري المحافل الثقافية

إصدارات تاريخية وفكرية تغني المكتبة العربية وتعزز آفاق تطور مجتمعاتنا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تشارك فيها «منشورات القاسمي» في مختلف معارض الكتب محلياً وعربياً وعالمياً خلال الفترة المقبلة.

ونالت الأعمال المسرحية لسموه الحظوة والاهتمام من المسرحيين كونها قد وظفت وقائع تاريخية اشتملت على أحداث وشخصيات أثرت في حركة التاريخ؛ لأنها تخوض في غمار البحث في موضوعات تاريخية واسعة وعميقة من أحداث رئيسة مرت في حياة الأمة الإسلامية – العربية، ثم تتوغل في كشف هذه الأحداث، عبر مراحلها المختلفة.

ويستحضر سموه التاريخ ويصطفي مشاهده وفق خطوط تنويريه فكرية في مختلف مسرحياته، ومنها مسرحية «القضية» ركزت على الأسباب الجوهرية لسقوط غرناطة، ومسرحية «الحجر الأسود» التي ترصد جذور التطرف خلال فترة الحكم العباسي، ومسرحية «عودة هولاكو» التي تدور حول شخصية هولاكو المغولي، الذي استهل عمليات غزو العالم الإسلامي بدءاً من بغداد ثم الشام، ومسرحية «الإسكندر الأكبر» التي تدور حول غزوه للعالم، وانتهاء أحلامه عند بوابة بابل في العراق، حيث دفن، ومسرحية «داعش والغبراء».

وتقرأ مسرحيات سموه الماضي للتنبيه على الحاضر مثل مسرحية «النمرود»، من خلال شخصية أسطورية تاريخية معروفة في الذاكرة، وهي النمرود، مروراً بـ«عودة هولاكو» و«القضية» ثمة دائماً منظور فني وقيمي وجمالي يستشرف المستقبل. ومما لا شك فيه فإن مجمل الأعمال المسرحية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي تحفز الوعي، وتقدم خلاصة تاريخية بأسلوب فني مبهر.