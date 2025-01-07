«عزبة البوش» توثق علاقة الأجيال بتراثها وثقافتها

أعلنت إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن انطلاق فعالية «فريج عزبة البوش» لهذا العام بالتعاون مع إسعاف دبي، والتي تضم حوالي 70 طالباً تم اختيارهم من الراغبين بالمشاركة في نسخة هذه السنة، من فعاليات المخيم الشتوي.

وسبق انطلاق الفعاليات إعداد «فريج عزبة البوش الافتراضية»، وذلك من خلال تقديم عدة فيديوهات تعريفية عن الأنشطة التي يتضمنها فريج هذا العام، تم نشرها على قناة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على «اليوتيوب»، وتأتي هذه الفعالية لتؤكد على رؤية واستراتيجية المركز في إيجاد الأفكار والقنوات الجديدة، لغرس القيم الوطنية لدى الأجيال، ونشر الوعي حول ثقافة وتراث المجتمع الإماراتي الأصيل.

مبادئ وقيم

وتم اختيار الطلاب من أعمار مختلفة وتقسيمهم إلى فئات، للعمل على تعزيز مبادئ وقيم الموروث الشعبي للمجتمع المحلي، يضاف إلى ذلك تعليمهم مهارة «وراية الضوء»، وهي تستند إلى كيفية إشعال النار بدون استخدام أي معدات، أي بالطرق البدائية.

وقالت زينب محمد آل بشر، رئيس قسم الخدمات الثقافية والتراثية، في إدارة الفعاليات لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: تعد عزبة البوش واحدة من الفعاليات التي تمثل جزءاً من جهود مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الحفاظ على الثقافة الإماراتية الأصيلة، والتي تجسد الحياة التقليدية في البيئة الإماراتية، وتوفر تجربة حية للاطلاع على أساليب الحياة التي عاشها أجدادنا. من خلال عزبة البوش، نهدف إلى نقل تراثنا العريق إلى الأجيال الجديدة بطريقة تفاعلية وعملية، مما يعزز من فهمهم للروح الإماراتية الأصيلة.

وأضافت: نحن نؤمن بأن هذه الفعاليات تساعد في تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب، حيث يتعرفون على قيم وتقاليد أجدادهم، ويشعرون بفخر كبير بتراثهم الثقافي.

وأردفت: إن عزبة البوش ليست مجرد حدث ثقافي، بل هي منصة تفاعلية تهدف إلى خلق أجواء من التواصل بين الأجيال، كما أنها توفر فرصاً حقيقية للتعلم والاكتشاف من خلال الأنشطة المتنوعة التي تعكس حياة المجتمع الإماراتي في الماضي.