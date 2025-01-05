2000 زائر لـ «الركن التراثي» الإماراتي في البطولة

استقبل الركن التراثي لدولة الإمارات في «سوق شرق» بالعاصمة الكويتية نحو 2000 زائر من الجنسيات الخليجية والعربية، ضمن فعاليات كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي زين 26».

وقالت زينب الحارثي، المشرفة على فعاليات الركن: إن الزوار اطلعوا على المحتوى التراثي والثقافي لدولة الإمارات، وشمل ذلك الفن الشعبي، والزي التراثي الإماراتي للنساء المتمثل بالمخور، والبرقع والذهب، بالإضافة إلى الأكلات الشعبية المختلفة، وجماليات الحرف اليدوية التراثية.

وأكدت أن الركن التراثي حقق نجاحاً كبيراً لأهدافه للتعرف على أنشطته ومحتوياته، تزامناً مع كأس الخليج العربي بدولة الكويت الشقيقة، بدعم ومتابعة الدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى دولة الكويت.

وأوضحت أن الركن التراثي استقبل زواراً من مختلف الجنسيات بمعدل 150 شخصاً يومياً من جميع فئات المجتمع من الرجال والنساء، كما زاره الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح، محافظ العاصمة، واستمع إلى شرح حول محتوياته وأهدافه، وجهود دولة الإمارات في الحفاظ على تراثها وثقافتها.

وأضافت: الإمارات غنية بإرثها وتراثها وقيمها التي تشير إلى هوية مجتمعية أصيلة ضاربة في عمق التاريخ، وفخورون بقيادتنا الرشيدة الملهمة لأنها علمتنا أن نعتز بتاريخنا وهويتنا وتراثنا ونفاخر به أمام العالم، وتعريف الشعوب به.