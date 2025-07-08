«رحلة عبر التاريخ» في «اللوفر أبوظبي»

أطلق متحف اللوفر أبوظبي مشروعه الجديد «رحلة عبر التاريخ»، موفراً تجربة واقع افتراضي جماعية فريدة من نوعها، تسافر بزواره عبر الزمن للتجول بين صفحات التاريخ، ومشاهدة أبرز لحظاته، التي شكلت ملامح عدد من الثقافات الأكثر تأثيراً في العالم.

وتُعيد هذه التجربة، المتاحة الآن ولمدة 12 شهراً، تصور التاريخ، ليس كونه محتوى يُدرس أو يُقرأ عنه فقط، بل كونه تجربة حية، يعيشها الزوار بكل جوانبها.

يُقام مشروع «رحلة عبر التاريخ» في الرواق السفلي للمتحف، ويجسد التزام اللوفر أبوظبي الثابت بتعزيز دور الفن والثقافة بطرق جديدة ومبتكرة.

وتستغرق رحلة الواقع الافتراضي 25 دقيقة، مستخدمة تقنيات لا سلكية تتبع حركة الجسد بشكل كامل، ليتمكن 10 مشاركين في التجربة من التحرك بحرية تامة في آن، والسير داخل بيئات رقمية حية.

وينطلق الزوار في مهمة ملهمة عبر الزمن؛ مستوحاة من الخيال العلمي، حيث يتقاطع الماضي مع المستقبل في رحلة غامرة عبر الفن والتاريخ، ومن خلال الإرشادات عن طريق السرد السينمائي يسافر المشاركون عبر القرون، لإعادة اكتشاف بعض الروائع الفنية الأيقونية من مجموعة متحف اللوفر أبوظبي.

تقوم هذه التجربة على مقتنيات أثرية حقيقية، وسياقات ثقافية.