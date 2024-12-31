معهد الشارقة للتراث يطلق «دليل النشر» لعام 2025

أطلق معهد الشارقة للتراث «دليل النشر» لعام 2025، وهو إصدار شامل يوثق أكثر من 1000 عنوان تغطي مختلف جوانب التراث الثقافي الإماراتي والعربي والعالمي.

ويعد هذا الدليل بمثابة مرجع علمي وثقافي يبرز الجهود التي بذلها المعهد على مدار عقد كامل في حفظ التراث ونشر المعرفة، ويعكس مسيرته الزاخرة بالإبداع الثقافي والإنجازات العلمية.

ويأتي الدليل في 220 صفحة مصممة بأسلوب مميز بإعداد إدارة المحتوى والنشر بالمعهد، حيث يضم أغلفة الإصدارات والمجلات والمنشورات المصاحبة للفعاليات الكبرى التي ينظمها المعهد منذ تأسيسه عام 2014.

ويهدف هذا الإصدار إلى تقديم رؤية ببليوغرافية متكاملة تلبي احتياجات الباحثين والمهتمين بالتراث على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مما يعزز من مكانة الشارقة كمنارة ثقافية عالمية.

وأكد الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، أن إطلاق «دليل النشر» يمثل محطة فارقة في مسيرة المعهد، ويأتي استجابة للتوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي الثقافة والتراث أهمية كبيرة باعتبارهما أساساً للتنمية الحضارية.