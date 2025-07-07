جلسة تستعرض تاريخ العلاقات الإماراتية الصينية

نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية جلسة ثقافية في بكين، سلّط فيها الضوء على العلاقات التاريخية والدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، واستعرض فيها أهم الوثائق الرسمية والصور التاريخية المحفوظة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، حول العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين.

وتطرقت الجلسة التي قدمتها إيمان البريكي من الأرشيف والمكتبة الوطنية، إلى البدايات المبكرة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تعود إلى مرحلة ما بعد قيام الاتحاد مباشرة، في ديسمبر 1971، حتى أخذت العلاقات الدبلوماسية شكلها الرسمي، بافتتاح سفارة جمهورية الصين في أبوظبي، وتلاها افتتاح سفارة الإمارات في بكين.

وأشارت الجلسة إلى أن العلاقات بين البلدين تطورت في العقود الأربعة الماضية، لتشمل مجالات متعددة، مثل الاقتصاد والثقافة، والتعليم والطاقة، والابتكار... وغيرها.

واستعرضت البريكي مجموعة من الصور التي توثق الزيارات الرسمية التي قام بها قادة البلدين.