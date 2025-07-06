إعادة رسم وجه كاهنة عاشت قبل 2800 عام

تمكن فريق من الباحثين من إعادة بناء وجه كاهنة فرعونية قديمة، تدعى ميرسامون، لأول مرة منذ حوالي 2800 عام، عبر استخدام تقنيات الأشعة المقطعية وإعادة البناء الرقمي، وفق «ديلي ميل».

وكانت ميرسامون كاهنة ومغنية في معبد آمون بالكرنك، وتوفيت في ظروف غامضة في أوائل الثلاثين من عمرها، ودفنت في تابوت فاخر تزيّنه رموز وألوان متعددة، اشتراه عالم الآثار الأمريكي جيمس هنري برستد عام 1920، لكن التابوت لم يُفتح قط حتى الآن.

ويحمل التابوت نقشاً يذكر اسمها ويصفها بأنها كانت «مغنية في معبد آمون».

واستخدم الباحث سيسرون مورايس، المتخصص في إعادة بناء الوجوه الرقمية، بيانات الأشعة المقطعية لجمجمة المومياء لتصميم نموذج دقيق لوجه ميرسامون. وأظهرت إعادة البناء وجهاً متناغماً وهادئاً بملامح توحي بالوقار والرقة.