250 سفينة غارقة مليئة ذهباً وفضة

عُثر على نحو 250 سفينة غارقة مليئة بالذهب والفضة قبالة سواحل البرتغال. وتحتوي إحداها فقط على ما يصل إلى 22 طناً من الذهب والفضة، حسب ما ذكرت صحيفة Observador البرتغالية.

وحسب عالم الآثار البرتغالي ألكسندري مونتيرو فقد عثر على السفن من خلال وضع قاعدة بيانات سمحت بالتعرف على معظم حوادث تحطم السفن في المياه البرتغالية قبالة سواحل ماديرا وجزر الأزور، وقد بلغ عددها منذ القرن السادس عشر حوالي 8620 حادثاً بحرياً.

وقال: أعرف أنه تقع في قعر البحر قبالة طروادة (شبه الجزيرة الواقعة جنوبي لشبونة) سفينة إسبانية تعود إلى عام 1589. يذكر أن البرتغال كانت واحدة من أكبر الدول الاستعمارية التي كانت لها ممتلكات خارجية في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وجزر الهند الشرقية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر.