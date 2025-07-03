ترنيمة من 250 سطراً تعود إلى الحضارة البابلية

تمكن علماء من العثور على ترنيمة تاريخية تعود إلى الحضارة البابلية القديمة بعد اختفائها لأكثر من 2100 عام.



وهذه القصيدة الدينية، تقدم وصفاً شعرياً أخاذاً لمظاهر الحياة في تلك المدينة الأسطورية، حيث تتحدث عن أنهارها الجارية، وبواباتها المزينة بالجواهر، وكهنتها.

وتعد هذه الترنيمة واحدة من أقدم الأعمال الأدبية الطويلة في تاريخ بابل.

وعثر على أجزاء من هذه الترنيمة محفورة على ألواح طينية في أنقاض مدينة سيبار الأثرية، حسب «روسيا اليوم».

ويبلغ طول النص الأصلي للترنيمة نحو 250 سطراً.

وتمكن العلماء حتى الآن من فك رموز وترجمة نحو ثلث هذا النص المكتوب بالخط المسماري.

وتبدأ الترنيمة بتمجيد «الإله مردوخ»، ثم تنتقل إلى تمجيد مدينة بابل نفسها.

كما تقدم الترنيمة وصفاً حياً لنهر الفرات والسهول الخصبة المحيطة به.