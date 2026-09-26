متحف يوثق تاريخ وتطور النقل في موسكو

إذ يتيح للزوار استكشاف تاريخ المواصلات في المدينة وتطور الترام والحافلات والمترو في فضاء واحد متكامل. وقد تموضع المتحف في مبنى مرآب بني قبل قرن تقريباً، بالعاصمة الروسية موسكو، إذ صممه المهندس المعماري السوفييتي قسطنطين ميلنيكوف، وهو يمثل أحد أبرز رواد العمارة الطليعية الروسية.
وهو يوفر للزوار استكشاف تاريخ المدينة وتطور الترام والحافلات والمترو في فضاء واحد متكامل.
ويؤرخ هذا المتحف، الذي أُنشئ بدعم من حكومة موسكو، لتطور موسكو من خلال تاريخ نظام نقل الركاب. ويعرض المتحف معدات وإنجازات هندسية وكتباً ومخططات. وخلال عملية الترميم، طبقاً لـ«روسيا اليوم»، أُعيد المرآب إلى شكله التاريخي: حيث رُممت أعمال الطوب والجملونات المائلة والهياكل المعدنية.
كما أُعيد إنشاء نظام الإضاءة الطبيعية الأصلي - وهو عبارة عن نافذة سقفية ونوافذ زجاجية ملونة - بينما أُزيلت الإضافات اللاحقة.