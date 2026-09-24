اكتشاف حلي نادرة من 41 ألف عام

اكتشف علماء آثار من معهد تاريخ الثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية نحو 50 قطعة نادرة من الحلي المصنوعة من الأصداف النهرية والبحرية في موقع «كوستينكي 14» الأثري.

وتعود هذه الحلي حسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم» إلى نحو 41 ألف سنة مضت، وتضم آثاراً لأحد أقدم أفراد الإنسان العاقل الذين عاشوا في تلك المنطقة.

ومعظم الحلي مصنوعة من الأصداف النهرية التي كان من السهل جمعها مباشرة من نهر الدون. لكن تبيّن أن صدفتين منها بحريتان من نوع Tritia reticulata، الذي يعيش قبالة سواحل البحر الأسود. وقال رئيس البعثة الأثرية أندريه سينيتسين إن ذلك يشير إلى وجود اتصالات مع جنوب شرق أوروبا، وافترض أن الناس قدموا من هناك بأنفسهم، أو ربما حصلوا على الأصداف عن طريق التبادل.

ومن المحتمل أن هذه الحلي كانت تُخاط على الملابس أو تُلبس على شكل معلقات. أما تكرار العثور عليها في طبقات أثرية مختلفة، فيُعد علامة على وجود تقليد ثقافي راسخ ميّز سكان موقع «كوستينكي 14» عن جيرانهم.

