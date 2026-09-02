أصوات حشرات عاشت قبل 165 مليون سنة

في سابقة تكنولوجية تمكن باحثون من إعادة إنشاء الأصوات الغريبة التي كانت تتردد في غابات العصر الجوراسي قبل 165 مليون عام، من خلال دراسة الأجنحة المتحجرة لحشرات من العصر الجوراسي الأوسط.

وكشفت الدراسة، بحسب موقع «روسيا اليوم» عن سلسلة من الصرير الغريب، بدءاً من أصوات تشبه صراصير الليل، وصولاً إلى موجات فوق صوتية تطورت لتجنب الحيوانات المفترسة القديمة.

وبما أن حنجرة الديناصورات لا تتحجر، لجأ العلماء إلى أجنحة الحشرات المتحجرة التي تحتفظ بتفاصيل دقيقة، فهي تحتوي على صفوف من النتوءات الصغيرة تشبه أسنان المشط.

وعندما يتحرك الجناح الآخر فوق هذه النتوءات، يصدر صوتاً يشبه العزف على آلة موسيقية صغيرة.

ويختلف الصوت باختلاف المسافات بين النتوءات وشكل الجناح.

وبتحليل هذه التفاصيل باستخدام الحاسوب، ومقارنتها بأصوات حشرات تعيش اليوم، استطاع العلماء إعادة إنتاج أصوات حشرات العصر الجوراسي بدقة مذهلة.



وقال المؤلف الرئيس الدكتور فرناندو مونتاليغري-زاباتا، عالم الحشرات من جامعة لينكولن: «تقدم نتائجنا لمحة عن كيف كان يمكن أن تبدو الغابات الجوراسية.

بعيداً عن الصمت، كانت هذه البيئات القديمة مليئة بتنوع غني من الأصوات».



ونظر الباحثون في 20 حفرية من تسعة أنواع مختلفة، عُثر عليها في منغوليا الداخلية بالصين، وهي أسلاف قديمة للجنادب الحديثة.

واختبروا نماذجهم باستخدام الليزر لقياس اهتزازات أجنحة الحشرات الحديثة، ثم استخدموا نموذج تعلم آلي لبناء مشهد صوتي جوراسي افتراضي.



وقال الدكتور مونتاليغري-زاباتا: «سماع جميع النداءات معاً كان استثنائياً، هذه الأنواع عاشت جنباً إلى جنب، ولأول مرة يمكننا الاستماع إلى مشهد صوتي ربما ملأ الغابات الجوراسية، مثل جوقة حشرات الليل في الغابات المطيرة اليوم».

واستخدمت بعض هذه النداءات في الموسيقى التصويرية لسلسلة «نتفليكس» الوثائقية «الديناصورات».

وقد طورت بعض الحشرات، مثل Sigmaboilus peregrinus، قدرة على إنتاج نداءات فوق صوتية خارج نطاق السمع البشري، قبل وقت طويل من ظهور الخفافيش.

ويعتبر العلماء أن هذا تطور كجزء من «سباق تسلح» بين الحشرات والحيوانات المفترسة، ما يشير إلى أن العصر الجوراسي لم يكن فقط أكثر ضجيجاً مما تخيلنا، بل أيضاً أكثر تطوراً من الناحية الصوتية.