9 آلاف عام من الصمت.. رفات امرأة حامل وجنينها يرويان أسرار السويد

ُعثر على رفات امرأة حامل من العصر الحجري يُعتقد أنه يعود إلى نحو 9 آلاف عام، داخل كهف في جزيرة صغيرة في السويد، وفق ما أفاد عالم آثار الاثنين.

وقال عالم الآثار ألكسندر روسن شوستراند إن هذا الاكتشاف "غير المألوف" تم داخل كهف في جزيرة صغيرة قبالة سواحل جزيرة غوتلاند السويدية، كانت تُجرى فيها أعمال تنقيب منذ العام 2023.

ووصل شوستراند وباحث آخر إلى أعمق طبقة في الكهف، تعود إلى العصر الحجري.

وقال شوستراند : "عثرنا على رفات امرأة شابة دُفنت بطريقة ما، وفي رحمها جنين حالته جيدة جدا".

وأضاف أنهم يُقدّرون عمر الرفات بين 7 و10 آلاف عام، ولكن يُرجح أنه يعود إلى 9 آلاف عام نظرا إلى موقع العثور عليه.

وقال شوستراند إن الرفات سيخضع لتحليل التأريخ بالكربون لتحديد عمره.

وأوضح الباحث أن العثور على جثة امرأة حامل من زمن بعيد يشير إلى أن البشر كانوا يعيشون على الجزيرة بعد ظهورها في بحر البلطيق عقب العصر الجليدي الأخير، ولم يكن الأمر مجرد رحلة استكشافية.

وأضاف شوستراند "إنّ الأمر مثير جدا، لأنه يُلقي الضوء على كيفية استكشاف السكان آنذاك للمنطقة، وكيف كانوا يتنقلون خلال عصر الصيد وجمع الثمار في العصر الحجري".