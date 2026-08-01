«الليزر» يكتشف حضارة «أمازونية» مفقودة

نجح علماء آثار، أخيراً، في اكتشاف مجموعة دلائل ومعثورات متنوعة قادت إلى التعرف على حضارة ضخمة مفقودة، كانت مزدهرة تحت مظلة غابات الأمازون المطيرة، وذلك باستخدام أشعة الليزر، طبقاً لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل»، وهو ما يغير تماماً ما كنا نعرفه عن تاريخ المنطقة.

إذ اكتشف فريق بحثي من جامعة هلسنكي أكثر من 400 منشأة ترابية غير معروفة سابقاً، مخبأة تحت الأشجار، باستخدام تقنية «ليدار» التي تطلق نبضات ليزرية عبر الغطاء النباتي لترسم خريطة دقيقة لما تخفيه الأرض.

وتشير التقديرات إلى أن حضارة «أكيري» القديمة، سيطرت على منطقة تمتد نحو 183 ألف كيلومتر مربع وبنت 20 ألف منشأة ترابية في المنطقة، وعاش فيها بين 1.25 مليون و3 ملايين شخص ببداية الألفية الأولى الميلادية. وذلك حسب «روسيا اليوم».