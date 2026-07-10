كائن بحري يحل لغزاً تطورياً عمره 550 مليون سنة

كشف علماء عن أقدم دليل على «استخدام الجانب الأيمن» من الجسد في المملكة الحيوانية، يعود لأكثر من نصف مليار عام.



ووفقاً لدراسة حديثة نُشرت في دورية علمية متخصصة أظهر كائن يُدعى «سبريغينا فلوندرسي»، عاش خلال العصر الإدياكاري قبل نحو 550 مليون سنة، تفضيلاً ثابتاً للانحناء نحو الجانب الأيمن، رغم كونه يفتقر لليدين أو القدمين.

ولاحظ فريق البحث، الذي ضم علماء من المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي وجامعات عدة، بعد فحص أكثر من 100 أحفورة محفوظة بعناية في جنوب أستراليا، أن الانطباعات الأحفورية المعكوسة تؤكد انحناء الكائن يميناً أثناء حياته، ويُعد هذا الكائن من أوائل الحيوانات، التي امتلكت جسماً متناظراً، له جانب أيمن وأيسر.



وقال سكوت إيفانز، المؤلف الرئيسي للدراسة:«عندما نتحدث عن استخدام اليد اليمنى أو اليسرى، يتبادر إلى ذهن معظم الناس كيفية مسك القلم أو ركل كرة القدم.

لكن أبحاثنا تُظهر أن حيوانًا بلا أيدٍ أو أقدام، عاش قبل أكثر من 500 مليون سنة، ربما كان لديه شكله الخاص من استخدام اليد».

ويمثل العصر الإدياكاري أحد أكثر الفصول تحولًا في تاريخ الحياة على الأرض.

فخلال هذه الفترة، تطورت الكائنات الحية المجهرية لتصبح متعددة الخلايا، كبيرة بما يكفي لرؤيتها بالعين المجردة، وقادرة على سلوكيات بالغة التعقيد، بما في ذلك الحركة.