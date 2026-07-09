«هُنا أبوظبي.. أرض الوفاء».. سيرة توثق إنجازات زايد

يقدّم مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن مشروع إصدارات، كتاب «هنا أبوظبي.. أرض الوفاء» للإعلامي الإماراتي مفيد محمد مرعي، الذي يوثّق عبر صفحاته تجربة مهنية وإنسانية امتدت لعقود في دولة الإمارات العربية المتحدة، مستحضراً محطات صنعت ذاكرة إعلامية ارتبطت بمسيرة الوطن ونهضته.

ويأخذ الكتاب القارئ في رحلة بين المواقف والذكريات التي عايشها المؤلف خلال مسيرته الإعلامية، مقدّماً شهادات حية عن مرحلة مفصلية من تاريخ الدولة، ومبرزاً القيم التي قامت عليها التجربة الإماراتية، وفي مقدمتها الوفاء، والقيادة الملهمة، والانتماء الوطني.

ويعبّر المؤلف عن الكتاب بوصفه رسالة وفاء لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها، واستذكاراً للمغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي يصفه بأنه مصدر الإلهام الأول في مسيرته، مؤكداً أن العمل جاء ليكون مرجعاً لأبنائه وأحفاده، وشهادة صادقة على ما شهدته الدولة من تطور وإنجازات، وما غرسه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم إنسانية ووطنية ما زالت تشكل أساس النهضة الإماراتية.

مسيرة

كما يرصد الكتاب ملامح الاستمرارية في مسيرة البناء، من خلال متابعة إنجازات القيادة الرشيدة، وما تحقق من تقدم جعل دولة الإمارات نموذجاً تنموياً رائداً، مستنداً إلى رؤية تستثمر في الإنسان وتحافظ على الهوية الوطنية.

ويأتي هذا الإصدار ضمن مشروع إصدارات التابع لمركز أبوظبي للغة العربية، الذي يُعنى بنشر الدراسات اللغوية والأدبية، وكتب التراث العربي والرحلات، إلى جانب المؤلفات التي تؤرخ لتاريخ دولة الإمارات وتراثها وثقافتها، كما يدعم إنتاج الكتّاب والباحثين الإماراتيين، في إطار رسالة المركز الهادفة إلى النهوض باللغة العربية، وتعزيز حركة التأليف والنشر، وتمكين المحتوى العربي.

ويُعد المشروع امتداداً لقسم النشر الذي تأسس عام 1989 في المجمع الثقافي، ليواصل اليوم دوره في حفظ الذاكرة الثقافية والوطنية وإثراء المكتبة العربية بإصدارات نوعية.