مخطوطة قصيدة «البردة» تباع بـ82 ألف جنيه إسترليني

باعت دار كريستيز للمزادات، مخطوطة قصيدة «البردة» للإمام محمد بن سعيد البوصيري التي تعود إلى النصف الثاني من القرن الخامس عشر، بمبلغ قدره 81,900 جنيه إسترليني، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وتعود المخطوطة إلى مصر المملوكية، وهي مخطوطة عربية على الورق، مكتوبة على رقعة سوداء أو ذهبية، وقاعدة خارجية باللون الأزرق وحواشٍ هامشية مكتوبة قطريًا بالنسخ الأسود أو الأحمر، الورقة الافتتاحية بالسطر الأول باللون الذهبي المحدد باللون الأسود الثلث، يليها المقدمة بالنسخ الأسود على لفائف حلزونية وأرضية متقاطعة.

ويعد الإمام محمد بن سعيد البوصيري، من أشهر الشعراء في مدح الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وله العديد من القصائد والأشعار، ولكن من أكثرها شهرة هي قصيدة البردة التي ما زالت محط إلهام للشعراء.