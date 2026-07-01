عربة برونزية احتفالية عمرها 2500 عام

عثر علماء آثار في بلدة غوارينيا التابعة لمقاطعة بطليوس الإسبانية على عربة برونزية احتفالية نادرة، يعود تاريخها إلى نحو 2500 عام، وذلك خلال أعمال تنقيب جارية في موقع كاساس ديل تورونيلو الأثري المرتبط بحضارة تارتيسوس الغامضة.

وتعد هذه القطعة من أبرز الاكتشافات، التي شهدها الموقع حتى الآن، نظراً إلى فرادتها وأهميتها في فهم طبيعة تلك الحضارة القديمة.

وتتميز العربة بدرجة عالية من الدقة والزخرفة، إذ تحمل نقوشاً بارزة، تتضمن أشكالاً بشرية وعناصر زخرفية متقنة، كما ترتكز على عجلتين على هيئة هيكلين بشريين.

ورجّح الباحثون أن تكون العربة قد استُخدمت في طقوس احتفالية أو ولائم دينية، خصوصاً أنها اكتُشفت بالقرب من مساحة يعتقد أن سكان الموقع أقاموا فيها وليمة أخيرة قبل إغلاق المبنى بشكل متعمد، كما كشفت أعمال التنقيب عن مواد مستوردة تشمل فخاراً يونانياً من أتيكا، ووعاء من أصل مصري، إلى جانب قطع عاجية مزخرفة يُعتقد أنها صُنعت في ورش شرق البحر المتوسط، ما يوفر أدلة جديدة على اتساع العلاقات التجارية والثقافية لحضارة تارتيسوس.

وشهد الموقع الأثري خلال السنوات الماضية سلسلة من الاكتشافات المهمة، التي أسهمت في إعادة رسم صورة حضارة تارتيسوس.