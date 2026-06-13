متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي يحتفي بـ«شهر الديناصورات» خلال يونيو

يخصص متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي شهر يونيو الجاري للاحتفاء بـ«شهر الديناصورات»، من خلال برنامج علمي وتفاعلي متكامل، يمتد طوال الشهر، مستلهماً إحدى أبرز القصص، التي يرويها المتحف عن عصر الديناصورات والكائنات، التي عاشت على كوكب الأرض قبل ملايين السنين، وأسهمت في تشكيل مسيرة الحياة عليه.

ويقدم البرنامج مجموعة متنوعة من ورش العمل التفاعلية والتجارب العلمية والأنشطة العائلية وبرامج العافية، ما يتيح للزوار استكشاف عالم الديناصورات بوصفه مدخلاً لفهم تاريخ الأرض، ومسيرة التطور، والتحولات البيئية التي أسهمت في تشكيل طبيعة الأرض.

ويستضيف المتحف سلسلة من التجارب المستوحاة من عالم الديناصورات، والتي تعيد إحياء علوم ما قبل التاريخ بأسلوب تفاعلي، يجمع بين الاكتشاف والتعلم. ومن أبرز هذه التجارب فعالية «محققو الديناصورات: ما الذي أدى إلى انقراض الديناصورات؟»، حيث يتحول الزوار إلى محققين في علم الأحافير، يتتبعون الأدلة، ويدرسون النظريات العلمية المرتبطة بانقراض الديناصورات قبل 66 مليون عام. وتُقام الورشة في مختبر الأحافير خلال الفترة من 26 إلى 30 يونيو الجاري في الأوقات 11 صباحاً و2 ظهراً و5 عصراً، لتمنح المشاركين فرصة استكشاف واحدة من أعظم ألغاز التاريخ الطبيعي.

وتدعو تجربة «النجاة في الظلام» الأطفال إلى استكشاف آثار اصطدام الكويكب، الذي تسبب في انهيار الأنظمة البيئية، خلال حدث الانقراض الجماعي في نهاية العصر الطباشيري، والتعرف إلى كيفية تكيف الكائنات الحية مع التغيرات البيئية الحادة، التي شهدها كوكب الأرض آنذاك، وتُقام الجلسات من 26 إلى 30 يونيو في الأوقات 12 ظهراً و2 ظهراً و4 مساء في قاعة معرض «العالم المتطور».

تحديات بيئية

وفي فعالية «لعبة بطاقات البقاء كالديناصورات» يستكشف المشاركون كيف ساعدت التكيفات البيولوجية المختلفة الديناصورات على مواجهة التحديات البيئية عبر العصور، من خلال مطابقة بطاقات التكيف مع سيناريوهات مستوحاة من تحديات البقاء في العالم الطبيعي، وتُقام الفعالية من 5 إلى 30 يونيو في الأوقات 11:30 صباحاً و1:30 ظهراً و3:30 ظهراً و5:30 مساء، في تجربة تفاعلية، تشجع التفكير القائم على الأدلة، وتعزز فهم مفاهيم التكيف والمرونة.

ويمكن للزوار استكشاف إحدى أكثر قصص التطور تشويقاً في التاريخ الطبيعي من خلال ورشة «من الحراشف إلى الريش»، التي تتناول العلاقة المباشرة بين الديناصورات والطيور الحديثة. وبالاستناد إلى مقتنيات المتحف الأحفورية يقارن المشاركون بين أحافير الأركيوبتركس والزواحف المجنحة، مستكشفين الأدلة العلمية، التي توضح أن الطيور تمثل الامتداد التطوري الحي للديناصورات، وتُقام التجربة من 26 إلى 30 يونيو في الأوقات 10:30 صباحاً و1:30 ظهراً و3:30 ظهراً و5:30 مساء في قاعة معرض «العالم المتطور».

وفي ورشة «ما قصة هذا الاسم؟» يتعرف الزوار إلى الأساليب العلمية، التي يعتمدها الباحثون في تصنيف العينات وتسميتها، بدءاً من أحافير الديناصورات وصولاً إلى النيازك، وتستعرض الورشة، التي تُقام في ممر معارض المتحف من 26 إلى 30 يونيو، كيف تسهم أنظمة التسمية والتصنيف العلمي في توثيق العالم الطبيعي وفهمه، وتُقام الجلسات يومياً في الأوقات 10:30 صباحاً و1:30 ظهراً و3:30 ظهراً و5:30 مساء.

واحتفاء بعام الأسرة في دولة الإمارات أطلق متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي فعالية «عائلات الطبيعة: لعبة الطيور»، وهي تجربة تفاعلية مصممة للعائلات لاستكشاف التنوع الحيوي للطيور في دولة الإمارات. وتُقام الفعالية خلال عطلات نهاية الأسبوع طوال شهر يونيو في قاعة «عالمنا اليوم»، حيث يحصل المشاركون على بطاقات تعريفية، تمثل أنواعاً من الطيور الموجودة ضمن مجموعة المتحف، ويتعاونون لاكتشاف الروابط البيولوجية بين عائلات الطيور خلال جولتهم في المتحف، وتُقام الجلسات في الأوقات 11 صباحاً و1 ظهراً و3 ظهراً و5 عصراً و7 مساء، مع إمكانية التسجيل عبر مكتب التذاكر.

تجارب هادفة

وضمن برامجه المتنامية في مجال العافية يستضيف المتحف سلسلة من التجارب الهادفة إلى تعزيز التوازن الذهني والتواصل مع الطبيعة. وتتواصل سلسلة «الطبيعة والذهن»، من خلال جلسة يوغا إرشادية مخصصة للسيدات في 8 يونيو داخل المسرح، تليها جلسة يوغا إرشادية في 16 يونيو تحت هياكل الصوروبودات الشهيرة في ردهة المتحف الرئيسية.

ويحتفي المتحف باليوم العالمي لليوغا من خلال فعالية «صباح من الاسترخاء»، التي تُقام في 21 يونيو، وتتضمن جلسات يوغا وتأمل صوتي تحت الصوروبودات، فيما يختتم برنامج العافية لهذا الشهر بفعالية «تحت قمر الفراولة: تجربة علاج بالصوت» في 29 يونيو، والتي تقدم أمسية غامرة من التأمل والاستشفاء بالصوت مستوحاة من إيقاعات الأرض القديمة والعلاقة المتجذرة بين الإنسان والعالم الطبيعي.

وطوال شهر يونيو سيتمكن الأطفال والعائلات من المشاركة في مجموعة من ورش العمل الإبداعية، التي تجمع بين العلوم والفنون، ففي «مختبر أضواء مجموعات النجوم» يصمم الأطفال أدواتهم الخاصة لاستكشاف الكوكبات باستخدام الأنابيب الورقية والضوء، مع التعرف إلى قصص السماء وعلوم الفلك، أما ورشة «الطباعة بأشعة الشمس» فتتيح للمشاركين ابتكار مطبوعات فنية باستخدام ضوء الشمس والعناصر الطبيعية، ضمن تجربة تجمع بين الفن والعلوم والطبيعة.

ويمكن للزوار المشاركة في فعالية «اصنع معرضك المصغر»، حيث يتقمص المشاركون دور أمين المتحف، من خلال اختيار نماذج للعينات وتصميم معارضهم الخاصة، مع التعرف إلى أساليب السرد والتصنيف المتبعة في المتاحف.