«يوم تراثي إماراتي» في نيودلهي حافل بالجمال وقصص الثقافة المحلية

نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في نيودلهي فعالية اليوم التراثي الإماراتي، بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وحضر الحفل عدد من الدبلوماسيين وكبار المسؤولين ومجتمع الأعمال ووسائل الإعلام وممثلي الجهات الثقافية في الهند.

وشمل البرنامج عدداً من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والتراثية التي تعكس أصالة الموروث الشعبي لدولة الإمارات وعادات وتقاليد شعبها، حيث تخلل الاحتفال تخصيص ركن للنساء الحرفيات، سلط الضوء على مجموعة واسعة من الحرف اليدوية التي كان يعمل بها الأجداد مثل حرفة «التلي»، و«السدو»، إلى جانب ركن المأكولات الشعبية وركن نقش الحناء، علاوة على معرض الصور والمتحف الافتراضي التراثي الثقافي.