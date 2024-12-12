العثور على آثار رومانية في الأكروبوليس بأثينا

أعلنت وزارة الثقافة اليونانية، الثلاثاء، اكتشاف تمثال قديم من الرخام الأبيض، وقطع أثرية أخرى من العصر الروماني، أثناء أعمال تركيب شبكة للغاز الطبيعي في منطقة الأكروبوليس في أثينا.

على مسافة أقل من 500 متر من مسرح هيرودس أتيكوس الحجري الروماني، في الجزء السفلي من الأكروبوليس، عُثر الاثنين على «تمثال لرجل مقطوع الرأس، على شاكلة تمثال هيرميس لودوفيسي، يعود تاريخه إلى العصر الإمبراطوري بين القرنين الأول والخامس»، على ما ورد في بيان للوزارة.

وحدث هذا الاكتشاف الأثري في خندق حُفر لتركيب شبكة للغاز في الحي. وقال مسؤول في المكتب الصحافي بالوزارة، إن علماء الآثار كانوا يحاولون التعرف إلى القطع الأثرية الأخرى التي اكتُشفت في هذه المواقع.