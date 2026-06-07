مصر تسترد 4 قطع أثرية

استعادت مصر 4 قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، تعود إلى فترات تاريخية مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لاستعادة آثارها التي خرجت بطرق غير مشروعة، حماية لتراثها الحضاري، ولصون هويتها الثقافية، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية.



وأوضح البيان أن من أبرز القطع التي تم استردادها، رأس تمثال من الجرانيت، يرتدي غطاء الرأس الملكي، يعود إلى الأسرة الثامنة عشرة من عصر الدولة الحديثة.

من جهة أخرى، قالت وزارة السياحة والآثار المصرية، أمس، حسب «رويترز» إن بعثة مصرية فرنسية مشتركة كشفت عن نظام مائي متكامل يرجع ​للعصر المملوكي بمنطقة عرب اليسار وبقايا مسجد من العصر المملوكي بمنطقة الحطابة الواقعتين بمحيط قلعة صلاح الدين الأيوبي ‌في القاهرة.