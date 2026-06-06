خاتم ذهبي روماني مزيّن بنقش بديع عمره 1700 عام

عثر بريطاني على خاتم ذهبي روماني نادر يعود تاريخه إلى أكثر 1700 عام، أثناء مشاركته في جولة استكشافية بأحد الحقول في مقاطعة سومرست الإنجليزية.

ووفقاً لصحيفة «التلغراف» ظن كيفن مينتو، بداية، أن الجسم اللامع الذي التقطه جهاز الكشف ليس أكثر من قطعة نقدية قديمة، لكن المفاجأة كانت أكبر بكثير، فبعد فحص القطعة تبيّن أنها خاتم ذهبي استثنائي من العصر الروماني، يزينه حجر كريم بنقش دقيق للإلهة الرومانية «فيكتوريا».

ويزن الخاتم الكبير 48 غراماً، ويعود تاريخه إلى حوالي عام 297 ميلادي، ويُعتقد، حسب تقرير «إرم نيوز»، أنه كان ملكاً لأحد قادة الجيش الروماني.

كما يُعتقد أن الخاتم، دُفن لحفظه خلال فترة اضطرابات شهدتها جنوب غرب إنجلترا. وأثار الاكتشاف اهتماماً واسعاً بين خبراء الآثار، الذين وصفوا الخاتم بأنه من أندر القطع الرومانية المكتشفة في بريطانيا. كما جرى العثور على كنز يضم قطعاً نقدية رومانية.