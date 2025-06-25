اكتشاف سفينة غارقة منذ القرن الـ 16

عُثر على سفينة تجارية غارقة من القرن السادس عشر قبالة سواحل فرنسا، على عمق غير مسبوق، وأثارت اهتمام العلماء، بسبب ظروف غرقها الغامضة.

ورصد الحطام بواسطة مسبار صدى الصوت التابع للبحرية الفرنسية قرب بلدة راماتوي في البحر الأبيض المتوسط، حيث ترقد السفينة، التي يبلغ طولها 30 متراً، وعرضها 7 أمتار، على عمق 2600 متر.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن السفينة انقلبت، لكن السبب لا يزال مجهولاً، وفقاً لما نشرته مجلة «سميثسانيان ماغازين». واللافت أن الجزء الخلفي من عنبر الشحن كان فارغاً تماماً، خلافاً لما هو معتاد في السفن التجارية، في حين عُثر في المقدمة والوسط على كميات كبيرة من الأواني الخزفية ومقتنيات نادرة، وقضبان معدنية بحالة ممتازة.