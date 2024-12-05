أبوظبي تستضيف "هيريتاج الشرق الأوسط 2024"

تستضيف أبوظبي المعرض والمؤتمر الدولي الثاني "هيريتاج الشرق الأوسط للمعارض والمؤتمرات لتقنيات المتاحف والكُتب، والترميم، وعلم الآثار، والسياحة الثقافية" في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2024 الذي تنظمه شركة TG Expo International Fairs وLeipzigermesse International ويقام في "أدنيك".

تجمع عالمي للمهنيين الثقافيين

يجمع "هيريتاج الشرق الأوسط 2024" بفخر أفضل الخبراء في مجال المتاحف، والكُرّاس، والمصممين المسرحيين، والمؤرخين الفنيين، والمتخصصين في صيانة وترميم الأعمال الفنية، والمعماريين، والمصممين، وعلماء المكتبات، وعلماء الآثار. يقدم هذا الحدث المرموق منصة فريدة لتبادل المعرفة، وإقامة الشبكات، واستكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال التراث الثقافي.

ويقوم أكثر من 40 عارضاً دولياً بعرض أحدث التقنيات، والمنتجات، والخدمات في "هيريتاج الشرق الأوسط 2024".

إلى جانب المعرض، سيشهد المؤتمر مناقشات معمقة مع أكثر من 30 متحدثاً بارزاً في 20 جلسة حول مواضيع مثل "المتاحف كجسور عالمية"، "رد المكتبات على أزمة المناخ"، "الترميم والحفاظ على المدن"، "دراسات استقصائية لمنع تهريب الآثار من التراث الثقافي"، "توثيق التراث الرقمي"، والعديد من المواضيع الأخرى. سيكون "هيريتاج الشرق الأوسط 2024" منصة لا بد من حضورها لاستكشاف فرص التعاون، والتواصل مع نظراء الصناعة، وإقامة شراكات جديدة.

التزام بالحفاظ على التراث الثقافي

يهدف حدث "هيريتاج الشرق الأوسط 2024" إلى تعزيز الفهم العميق وتقدير التراث الثقافي، وتعزيز الممارسات المستدامة للحفاظ عليه. تُعد أبوظبي الموقع المثالي لهذا التجمع الدولي، وهي مدينة تمتلك رؤية محددة لعام 2030 للصناعات الإبداعية والاستثمار في الثقافة.