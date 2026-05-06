ورقة بلوط عمرها 50 مليون سنة

اكتُشفت في مقاطعة كالينينغراد الروسية قطعة كهرمان تحتفظ على سطحها بورقة بلوط قديمة، نمت في أوراسيا قبل 40 - 50 مليون سنة، واحتفظت بعروق الورقة، ما ساهم في إعادة بناء شكلها.

ووفق «روسيا اليوم» يشير موقع شركة كالينينغراد للكهرمان إلى أن كهرمان البلطيق تكوّن خلال العصر الإيوسيني.

في مناخ دافئ ورطب، أفرزت الأشجار الصنوبرية كميات وفيرة من الراتنج، ما حفظ الحشرات وأوراق الأشجار المجاورة.

إلا أن هذه القطعة تشكلت بشكل مختلف، حيث ضغط الراتنج على الورقة وتحجر، محافظاً على نمط عروقها. لذلك تعد هذه القطعة المكتشفة من قطع الكهرمان النادرة.

ويبلغ قياس قطعة الكهرمان التي تحوي بصمة الورقة 5.8 × 2.1 سم. وتحتفظ القطعة بالجزء المركزي من الورقة. وقد تمكن العلماء من تحديد فترة نمو الشجرة بناء على عروقها.