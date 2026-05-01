تمثال جاذب لبانكسي وسط لندن

أميط اللثام، أول من أمس، وسط لندن، عن تمثال جديد يصوّر رجلاً يهمّ بالخروج من حافة قاعدة التمثال، بينما يمسك بسارية علم تغطي قطعة القماش فيه وجهه.

وحسب «يورونيوز»، رجح كثيرون أن هذا العمل الفني الذي نُصب خلال الليل في ساحة ووترلو بلايس، على بُعد نحو 450 متراً من شارع داونينغ، بالقرب من تماثيل الملك إدوارد السابع، سيكون أحدث عمل لفنان الشارع الغامض «بانكسي»، وهي فرضية تعززها كتابة توقيعه على قاعدة التمثال، كما أكدها إعلان الفنان عن ذلك عبر موقعه في إنستغرام. وقد تصدّر «بانكسي» العناوين مؤخراً بعد تقرير نشرته وكالة «رويترز» في وقت سابق من هذا العام، يزعم كشف هوية الفنان.