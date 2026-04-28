«حاسوب فلكي» من القرن 17 للبيع

تستعد دار «سوثبيز» في لندن لطرح أسطرلاب برونزي نادر من القرن السابع عشر للمزاد غداً، ويوصف بأنه «الأكبر في العالم» من نوعه. هذا الكنز العلمي، الذي كان جزءاً من مقتنيات ملوك جايبور في الهند وانتقل لاحقاً إلى ملكية «المهاراني غايتري ديفي»، يُعرض لأول مرة بعد عقود من الاقتناء الخاص. الأسطرلاب الذي يزن 8.2 كجم ويصل ارتفاعه إلى 46 سم، يمثل قمة إبداع «مدرسة لاهور» في العهد المغولي.

ويتميز هذا الحاسوب الفلكي اليدوي بدقة مذهلة تضم 94 مدينة و38 مؤشراً للنجوم، مع دمج فريد للأسماء ما يعكس تمازج الثقافات والتقدم العلمي في ذلك العصر. وتقدر قيمة هذا القطعة الفنية والهندسية الفريدة ما بين 1.5 إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني، وهو ما قد يحطم الأرقام القياسية العالمية لمبيعات الأدوات العلمية القديمة.