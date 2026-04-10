البشر اختاروا محاجرهم بدقة منذ 220 ألف عام

عثر خبراء تنقيب في موقع جوجوسي الأثري بجنوب أفريقيا، على أدلة تشير إلى أن البشر الأوائل كانوا يستخرجون الأحجار لصنع الأدوات منذ نحو 220 ألف عام، ما يسلط الضوء على تطور سلوك الإنسان القديم.

ووفقاً لما نشرته مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز»، قاد الدراسة باحثون من جامعة توبنغن في ألمانيا.



وأظهرت النتائج أن البشر نظموا استخراج حجر الهورنفيلس على نطاق واسع، إذ احتوى كل متر مكعب من الموقع مئات آلاف القطع، ما يدل على تخطيط دقيق لاختيار المواد الخام.

وبيّنت المعطيات أن الموقع يضم آلاف الأدلة على معالجة الأحجار، من كتل تم اختبارها، إلى رقائق صغيرة وأحجار ضرب، دون وجود مؤشرات على استيطان طويل الأمد، ما يشير إلى أن الموقع استُخدم حصراً لاستخراج الأدوات. كما أظهر التأريخ بالتألق الضوئي.