وجبة عمرها 260 مليون سنة

اكتشف موظفو متحف علم الحفريات بمدينة كيروف الروسية بقايا وجبة آخر وحش ضخم عاش قبل 260 مليون سنة داخل معدته. وأفادت أكاديمية العلوم الروسية بأنه بعد إعادة دراسة إحدى العينات المكتشفة سابقاً، تم الحصول على أول دليل قاطع على التفضيلات الغذائية للثيروسيفاليات، حيث وُجدت بقايا الفريسة داخل الجهاز الهضمي لكائن (فياتكوسوخوس سوميني). ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة علمية.

وكان الهيكل العظمي المدروس لـ«فياتكوسوخوس» معروضاً لسنوات في متحف «فياتكا» لعلم الحفريات بمدينة كيروف، وخلال التحضير لتركيبه في واجهة عرض جديدة، اكتشفت موظفة المتحف أولغا ماسيوتينا بقايا متفرقة تعود لزواحف صغيرة تسمى Emeroleter levis داخل الجهاز الهضمي. وتوزعت البقايا في مصفوفة غير متبلورة تملأ التجويف البطني، وتختلف في اللون والبنية عن المواد العظمية الأخرى، ما أتاح للباحثين تفسيرها بثقة أنها محتويات متحجرة للجهاز الهضمي.

كما حملت بعض الشظايا العظمية زخرفة سطحية مميزة على شكل حفر صغيرة متقاربة، وهي صفة فريدة لزواحف Emeroleter levis في مجتمع رباعيات الأطراف بمنطقة كوتيلنيتش. وحدد العظم الأكبر والأكثر إفادة أنه عظم فوق صدغي أيمن منفصل لهذا الحيوان.