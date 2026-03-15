كنوز أثرية تستعيد رونقها

يستعد متحف «فيكتوريا وألبرت» في لندن لإعادة عرض مجموعة من الكنوز الأثرية النادرة من القرن الثامن عشر، بعد أن خضعت لعملية ترميم دقيقة إثر تعرضها لأضرار جسيمة.

وتشمل المجموعة صندوقين كانا جزءاً من 7 كنوز سُرقت من متحف «كونياك جاي» عام 2024، في عملية سرقة قُدرت قيمتها حينها بأكثر من مليون يورو، قبل أن تتم استعادتها في الخريف الماضي عبر تسوية مع شركات التأمين.

ويتضمن الكنز المستعاد صندوق «الكريسوبراس» الأخضر المرتبط بالملك فريدريك العظيم، وصندوق «ديمسديل» المرصع بالألماس، الذي أهدته الإمبراطورة كاترين الثانية لطبيبها تقديراً لنجاحه في تطعيمها ضد الجدري.

ورغم تعرض بعض الجواهر للتلف وإتلاف هياكل الذهب نجح خبراء الترميم في إعادة الرونق التاريخي للصندوقين، كما كشفوا أسرار صناعة المجوهرات خلال القرن الـ18.