توابيت بداخلها مومياوات

كشفت البعثة الأثرية المصرية بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث عن خبيئة من التوابيت الملونة بداخلها مومياوات، بالإضافة إلى مجموعة من البرديات النادرة من عصر الانتقال الثالث، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية بالزاوية الجنوبية الغربية من فناء مقبرة سنب بمنطقة القرنة بالبر الغربي بالأقصر، بحسب ما ذكره بيان نشره الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري عبر موقع «فيسبوك»، أول من أمس.

وأكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي أن هذا الكشف إضافة نوعية جديدة لسجل الاكتشافات الأثرية المتميزة التي تشهدها مصر.

من جانبه، وصف وزير الآثار الأسبق ورئيس مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث ورئيس البعثة زاهي حواس الكشف بـ«الاستثنائي»، كونه يزيح الستار عن خبايا جديدة من عصر الانتقال الثالث، ويقدم كنزاً معلوماتياً كبيراً عن أسرار هذه الحقبة الزمنية.