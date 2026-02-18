Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
ثقافة

بكتيريا عمرها 5000 عام مستقرة في كهف

undefined's profile picture

البيان

دبي

تمكن باحثون في رومانيا من عزل سلالة بكتيرية تدعى «Psychrobacter» كانت محتجزة داخل طبقة جليدية عمرها 5000 عام في كهف سحيق.

المفاجأة الكبرى تمثلت في أن هذه البكتيريا «العتيقة» تمتلك مقاومة طبيعية لعشرة أنواع من المضادات الحيوية الحديثة المستخدمة اليوم لعلاج أمراض مستعصية مثل السل والتهابات الدم، رغم أنها لم تتعرض لهذه الأدوية من قبل.

ويرى الباحثون في هذا الكشف «منجماً ذهبياً» للتكنولوجيا الحيوية؛ فهذه البكتيريا القادرة على العيش في ظروف قاسية تنتج إنزيمات ومركبات فريدة يمكنها قتل الفيروسات والفطريات الضارة.