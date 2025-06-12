مدينة مخفية تحت الأهرامات

أعلن فريق بحثي عن اكتشاف «مدينة مخفية» تحت أهرامات الجيزة، في تطور جديد يعزز نظريتهم المثيرة حول وجود مجمع ضخم تحت الأرض يربط بين أهرامات خوفو وخفرع ومنقرع وأبو الهول، وفق «ديلي ميل».

وجاء هذا الإعلان بعد أشهر من الجدل العلمي الذي أثارته ادعاءات سابقة للفريق نفسه، وهو إيطالي اسكتلندي، حول وجود هياكل تحت الأرض أسفل هرم خفرع.

وباستخدام تقنية الرادار المخترق للأرض، أكد الباحثون وجود أنفاق وحجرات تحت هرم منقرع تشبه تلك المكتشفة سابقاً تحت هرم خفرع. وأشار فيليبو بيوندي، خبير الرادار من جامعة ستراثكلايد الاسكتلندية، إلى أن تحليل البيانات يشير إلى احتمال بنسبة 90 % أن هذه الهياكل مترابطة، مما يعزز فرضية وجود شبكة أنفاق ضخمة تحت هضبة الجيزة. وأثارت هذه النظرية اهتماماً واسعاً في الأوساط العلمية والثقافية.