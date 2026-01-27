68 ألف عام عمر أقدم رسم صخري في العالم

عثر علماء أستراليون، في جزيرة سولاويزي الإندونيسية، على أقدم رسم صخري في العالم، يقدر عمره بنحو 68 ألف عام. ويعتقد أن بصمة يد تركها فنان قديم على جدار أحد كهوف جزيرة سولاويزي الإندونيسية، ربما تكون، طبقاً لـ«روسيا اليوم»، أقدم أعمال الفن الصخري المعروفة.

ويظهر الرسم تعديلاً واضحاً في الأصابع، إذ تبدو كما لو أنها مخالب، وهو ما يرجح أن الفنان عمد إلى تعديل شكل اليد عبر إضافة صبغة أو تحريك اليد أثناء رش الطلاء. وكان البروفيسور ماكسيم أوبيرت من جامعة «غريفيث» الأسترالية قد أعلن عام 2024 عن اكتشاف رسم تصويري لخنزير في سولاويزي، يقدر عمره بنحو 51.200 عام. والآن أعلن فريقه عن اكتشاف 44 موقعاً إضافياً لفن الكهوف في جنوب شرق سولاويزي.

وكان أقدم فن معروف سابقاً هو بصمة يد لإنسان نياندرتال في إسبانيا، عمرها 66.700 عام. وقال أوبيرت: إن الرسم يحمل علامات تعديل واضحة، حيث يبدو طرف أحد الأصابع أضيق بشكل مصطنع، وربما تم ذلك بإضافة صبغة أو بتحريك اليد أثناء الرش.

ولا يمكن تحديد نوع أشباه البشر الذين صنعوا هذا الرسم بدقة، لكن الأرجح أن يكون الإنسان العاقل. ولم يستبعد العلماء أن يكون صانعو هذه الرسوم هم أسلاف أول الأستراليين، إذ كانت سولاويزي محطة مهمة على الطريق من جنوب شرق آسيا إلى أستراليا.