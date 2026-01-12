دراسة: إنجلترا كانت وجهة للمهاجرين منذ العصر الجليدي

أظهرت دراسة أثرية جديدة، أن هجرة الناس إلى إنجلترا في العصور الوسطى، لم تكن مفاجئة أو لفترات قصيرة، كما كان يُعتقد سابقاً، بل كانت في حركة مستمرة عبر القرون، ذلك وفقاً لتحليل دقيق لبيانات الأسنان القديمة والحمض النووي.



وأجرى باحثون من جامعتي إدنبرة وكامبريدج أكبر دراسة على الإطلاق باستخدام بيانات من المقابر في إنجلترا من الفترة بين 400 إلى 1100 من الميلاد، لفحص أنماط الهجرة.

إذ أظهرت الأسنان القديمة أن المهاجرين جاؤوا إلى إنجلترا عبر طرق متعددة، منها البحر الأبيض المتوسط ومنطقة القطب الشمالي.



واكتشفت الدراسة أن الهجرة كانت عملية مستمرة على مدار العصور، وليس مجرد تحولات مفاجئة كما كان يعتقد البعض، وتؤكد أن هناك تفاعلاً ثقافياً دائماً بين المجتمعات، ما أسهم في التغييرات الاجتماعية والثقافية الكبيرة في تلك الفترة.



بالإضافة إلى ذلك، رصدت حال الأسنان التغيرات المناخية، مثل فترة «العصر الجليدي الصغير» في العصور القديمة، التي ربما أسهمت في زيادة الهجرة إلى إنجلترا في بعض الفترات.