نجم بوليوود راهول ديف في «ذا ريل فايلز» بموسمه الثالث



انطلقت عروض مسلسل «ذا ريل فايلز» بموسمه الثالث بانضمام نجم بوليوود الشهير راهول ديف إلى فريق العمل، ليشكل بذلك بداية جديدة للطموحات الإبداعية في مجال الأعمال السينمائية.



ويعد الموسم الجديد من المسلسل الذي أبدعته المخرجة والمنتجة الهندية «زينوفر فاطمة»، الرئيسة التنفيذية لشركة «زين فيلم برودكشنز» المقيمة في دبي، بالتعاون مع المخرجة وكاتبة السيناريو عفراء فرحانة، خطوة جريئة نحو توسيع آفاق الإنتاجات العربية والوصول إلى جمهور عالمي.



وتعرض سلسلة «ذا ريل فايلز» مشاهد مميزة من دبي وأماكنها الحديثة، ويُمكن للمشاهدين حول العالم اكتشاف الجمال والتنوع الثقافي الذي تقدمه هذه المدينة العالمية.