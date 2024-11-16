تود هاينز يترأس لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي



يترأس الكاتب والمخرج الأمريكي تود هاينز في فبراير المقبل لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي الدولي، أول حدث سينمائي كبير في أوروبا خلال العام، على ما أعلن المنظمون الخميس.

وعبر المهرجان الألماني العريق عن «بالغ سروره» لترؤس هاينز اللجنة التي تختار الفائزين بجائزتي الدب الذهبي والفضي. وقالت مديرة المهرجان تريشيا تاتل في بيان: «تود هاينز كاتب ومخرج موهوب بشكل مبهر يتمتع بمرونة لافتة».



وأوضحت تاتل أن «مجموعة أعمال المخرج متعددة الأساليب لكنها تعكس في الوقت نفسه بصمته الخاصة».



يذكر أن تود هاينز كتب وأخرج عدداً كبيراً من الأفلام، وحصل على ترشيح لأفضل سيناريو أصلي في حفل توزيع جوائز الأوسكار عن فيلمه «فار فروم هيفن» لعام 2002.