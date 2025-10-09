مركز الفنون في «نيويورك أبوظبي» يطلق «أفلام الخريف»

كشف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق برنامج أفلام الخريف بوصفه جزءاً من فعاليات موسمه الحادي عشر بعنوان «قصص مجتمعاتنا».

ويتناول البرنامج الجديد قضايا التاريخ والهوية والانتماء من خلال مجموعة متنوعة من العروض السينمائية العربية والعالمية، كما يتيح أمام الجمهور فرصة التفاعل المباشر مع صناع الأفلام.

ويستهل الموسم فعالياته يوم 14 أكتوبر مع العرض الأول لفيلم «عطلات سعيدة»، أحدث إنتاجات المخرج الفلسطيني إسكندر قبطي، والعمل الحائز على جائزة أوريزونتي لأفضل سيناريو في مهرجان البندقية السينمائي.

ويقدّم المخرج الإماراتي نواف الجناحي برنامج «ليالي سينيوليو السينمائية» يوم 28 أكتوبر، وهو برنامج يجمع خمسة أفلام قصيرة من حول العالم، تتناول تجليات الذاكرة والصمود والقضايا الإنسانية المشتركة عبر الثقافات.

ويبرز في العروض الفيلم الأسترالي بعنوان «رابط الأحلام»، والذي يروي حكاية فتاة مراهقة تجد عزاءها في تطبيق رقمي لمشاركة الأحلام؛ والفيلم الجزائري «طوال الليل»، العمل الذي يروي تفاصيل رحلة ليلية لامرأة تجوب المدينة بحثاً عن شخص مفقود.

أما فيلم «الحياة باللون الوردي كما في الأفلام»، وهو نتاج سويسري يتحدث عن مخرج يكتشف أسراراً عائلية مدفونة عبر أشرطة قديمة مصوّرة بكاميرا من نوع «سوبر 8»، بينما يلتقط الفيلم الهولندي بعنوان «الشاطئ» مشاهد سريالية تتناول مواضيع الفقدان والموت.