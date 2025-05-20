5 أفلام تتصدر شباك التذاكر في الصالات الأمريكية

تصدّر فيلم الرعب «فاينل ديستينيشن: بلودلاينز»، وهو أحدث عمل من سلسلة الأفلام الشهيرة، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية محققاً 51 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى له، على ما أفادت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وكان الجزء السابق قد حقق إيرادات بـ18 مليون دولار فقط في عطلة نهاية الأسبوع الأولى له عام 2011.

وفي الفيلم الجديد الذي تولّت إنتاجه شركة «وارنر براذرز»، تؤدي الممثلة كايتلين سانتا خوانا دور امرأة شابة تكتشف أن جدتها خططت منذ زمن طويل للهرب من الموت، وبات عليها مواجهة عواقب ذلك. وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم «ثاندربولتس» مع إيرادات بلغت 16,5 مليون دولار في شباك التذاكر في كندا والولايات المتحدة.

ويتمحور الفيلم الذي يتولّى بطولته سيباستيان ستان وفلورنس بيو، على فريق من الأبطال غير تقليديين يقعون في فخ كبير يجبرهم على توحيد قواهم لإنجاز مهمة عالية الأخطار، يواجهون فيها أظلم محطات في ماضيهم.

وحل ثالثاً في الترتيب فيلم الإثارة والتشويق «سينرز»، محققاً 15,4 مليون دولار.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم «إيه ماينكرافت موفي» من إنتاج شركة «وارنر براذرز» مع 5,8 ملايين دولار. وقد حقق هذا العمل المُقتبس عن لعبة الفيديو الشهيرة إيرادات إجمالية بلغت 416,6 مليون دولار منذ بدء عرضه قبل سبعة أسابيع في الصالات السينمائية في أمريكا الشمالية، و512 مليون دولار عالمياً.

وحل خامساً في الترتيب فيلم الإثارة والحركة «مستر وولف 2» من إنتاج استوديوهات «أمازون إم جي إم» وبطولة بن أفليك، وقد بلغت عائداته نحو 5 ملايين دولار.