صدور قائمة الـ 101 الأكثر تأثيراً في السينما

أصدر مركز السينما العربية النسخة المُحدثة من قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في السينما العربية، التي تكرّم الأفراد والمؤسسات الذين كان لهم تأثير بارز في صناعة السينما العربية خلال الـ12 شهراً الماضية ( من مايو 2024 وحتى أبريل الماضي)، وذلك ضمن فعالياته المتنوعة في الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي، وضمت القائمة الكاتبة السينمائية الإماراتية بثينة كاظم مؤسسة ومديرة سينما عقيل.

وتشهد قائمة هذا العام تواجد لأسماء من كافة أنحاء المنطقة العربية والعالم يمثلون مؤسسات وشركات اهتمت بمتابعة السينما العربية وتقديم الدعم لها خلال الفترة المحددة، حيث تضم حضوراً كبيراً من مصر بمجموع 41 اسماً، و20 من لبنان، و16 من السعودية، و12 من فلسطين، و10 من الأردن، و9 من تونس، و1 من الإمارات، و3 من قطر، و2 من الكويت، و3 من السودان، و3 من بريطانيا، و2 من المغرب، و2 سوريا، و2 من الولايات المتحدة، و2 من إيطاليا، و1 من العراق، و1 من الصومال، و1 من جنوب أفريقيا، و1 من روسيا، و1 من فرنسا، و1 من أستراليا، و1 من الهند.

وتضم القائمة من مصر: النجوم يسرا، وحسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، وأحمد عز، وأحمد مالك، وهشام ماجد، وليلى علوي، ونور النبوي، ومن صناع السينما المنتج محمد حفظي مؤسس شركة فيلم كلينك، والمنتج والمخرج طارق العريان، والمنتج تامر مرسي مؤسس سينرجي فيلمز، وآخرين.

ومن الإمارات: الكاتبة السينمائية بثينة كاظم مؤسسة ومديرة سينما عقيل.

ومن الكويت: الشيخة دانة ناصر الصباح رئيس مجلس إدارة OSN، وهشام الغانم المديرالتنفيذي لشركة سينيسكيب.

ويطلق قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية، سنوياً، مركز السينما العربية، وهي تضم هذا العام أسماءً مهمة ومؤثرة في الميدان، وقد وقع الاختيار عليها وفقاً لأنشطتها ونجاحاتها وحجم أعمالها في صناعة السينما العربية خلال الـ12 شهراً الماضية بدءاً من مايو 2024 حتى أبريل 2025.