صيف حافل بالأفلام في «اللوفر أبوظبي»



يستعد متحف اللوفر أبوظبي، في هذا الصيف، ليكون الوجهة المثالية لمن يبحثون عن تجربة ثقافية غنية؛ حيث يدعو المتحف الزوّار من جميع الأعمار إلى الاستمتاع بموسم من الإبداع والاحتفاء بالسينما، بداية من عروض الأفلام الحصرية وحتى ورش العمل الفنية التفاعلية؛ فمن خلال جدول فعاليات منسّق بعناية، يقدّم متحف اللوفر أبوظبي تجارب ممتعة تهدف إلى توفير مصدر إلهام، ودعم التعليم، وتعزيز الروابط الهادفة من خلال الفن.



ويتيح المتحف الاستمتاع بالأجواء الساحرة التي يقدمها مهرجان كان السينمائي في «ليالي كان»، التي تُقام اعتباراً من اليوم وحتى 17 مايو الجاري بالتعاون مع المعهد الفرنسي. وسيقدّم هذا الحدث السينمائي، الذي يمتد لأربعة أيام، مجموعة متميزة من الأفلام التي نالت استحسان النقاد، بما في ذلك أفلام مثل: «لوميير!»، و«سانت أومير»، و«البؤساء».