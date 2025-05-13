«ثاندربولتس» يواصل تصدّر شباك التذاكر

حافظ فيلم «ثاندربولتس» على صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، على ما أفادت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة الأحد. وحقق الفيلم، وهو من بطولة فلورنس بيو وسيباستيان ستان وجوليا لويس دريفوس، إيرادات بلغت 33 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من الجمعة إلى الأحد.

وحافظ فيلم الإثارة والتشويق المتمحور على مصاصي الدماء «سينرز» على المركز الثاني، محققاً 21,1 مليون دولار إضافية، ليصل إجمالي إيراداته المحلية إلى 180 مليون دولار. وحلّ فيلم «إيه ماينكرافت موفي» المُقتبس عن لعبة الفيديو الشهيرة في المركز الثالث محققاً 8 ملايين دولار. وكان المركز الرابع من نصيب «ذي أكاونتنت 2» من إنتاج شركة «أمازون إم جي إم ستوديوز»، وحلّ فيلم «كلاون إن ايه كورنفيلد» خامساً.